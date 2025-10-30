Datti una calmata Uomini e Donne ciclone Maria De Filippo | la bella del programma avvisata

La puntata del 30 ottobre di Uomini e Donne si è aperta con toni accesi e con un lungo spazio dedicato al cavaliere Federico Mastrostefano, tornato al centro dell’attenzione per le sue nuove frequentazioni. Il dibattito, come spesso accade, è partito da un confronto che sembrava innocuo ma che in pochi minuti ha incendiato lo studio, mettendo in difficoltà la conduttrice e gli opinionisti. Le parole e gli atteggiamenti di una delle dame, in particolare, hanno scatenato un acceso scambio di opinioni, tanto da costringere Maria De Filippi a intervenire con decisione. >> “Ma quella è Clara Isabel!” Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la figlia neonata già protagonista di uno spot Il clima si è fatto teso quando la dama, visibilmente infastidita dal comportamento di Federico, ha cominciato a lamentarsi apertamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

