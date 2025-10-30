Darsena di San Cataldo affidato nuovo intervento di dragaggio dei fondali

Lecceprima.it | 30 ott 2025

SAN CATALDO (Lecce) – Sarà la ditta Saim Costruzioni e Bonifiche, con sede a Ugento, a provvedere al dragaggio del canale di accesso della darsena di San Cataldo con interessamento anche di circa un quarto del bacino destinato all’ormeggio delle imbarcazioni. L’intervento, per un costo totale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

