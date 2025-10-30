“Dopo le nove di sera, qualcuno apre la porta, con una frusta in mano, sceglie una delle ragazze e la porta in un’altra stanza. Sentivo la bambina piangere e urlare. La stavano violentando”. Voci dal Darfur (Sudan), la tragedia umanitaria più grande che è ancora in atto. La capitale El Fasher è caduta dopo 18 mesi di assedio da parte dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (RSF) guidati dal generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo, in lotta con le Forze armate sudanesi (SAF). Proprio alle RSF sono attribuite la maggior parte degli abusi sessuali in questo conflitto che vede in modo sistematico l’attuazione di violenze su base etnica, massacri, esecuzioni a freddo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Darfur, il genocidio ignorato. Cade El Fasher, Save the children denuncia: “130mila bambini intrappolati in città”