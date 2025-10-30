Dante la Commedia e l’astronomia

"Il medioevo e l’arte dell’astronomia, Dante Alighieri e l’universo della Divina Commedia", è il tema della conferenza organizzata dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà oggì pomeriggio alle 16, nella sala convegni del Museo della Marineria. L’esperto Oriano Spazzoli tratterà l’astronomia, come il primo campo del sapere naturale in cui si è applicato il metodo scientifico quantitativo fondato su misure angolari e modelli geometrici dell’Universo, che nel Medioevo acquista un ruolo centrale nel quadro della conoscenza, grazie alla centralità dell’astrologia nella visione teologica del cosmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dante, la Commedia e l’astronomia

