Danno da 5,7 milioni alla Sma Campania in sette a giudizio

NAPOLI, 30 ottobre 2025 – Ammonta a circa 5,7 milioni di euro il danno erariale contestato alla società in-house della Regione Campania, Sma Campania S.p.A., finita al centro di un’indagine della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza di Napoli. Sette persone, tra ex amministratori e dipendenti, sono state citate in giudizio per presunti sprechi e spese personali non giustificate effettuate con le carte aziendali e per una gestione definita dagli inquirenti “superficiale e dannosa” per le casse pubbliche. Indagine della Corte dei Conti. L’atto di citazione è stato emesso dalla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania e riguarda gli ex amministratori unici Ciro De Leo, Raffaele Scognamiglio e Giuseppe Esposito, l’ex consigliere delegato Lorenzo Di Domenico, l’ex dirigente Cosimo Silvestro, l’ex financial manager Roberto Iavarone e l’addetto alla contabilità e bilancio Ernesto Tartaglione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

