"Chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma non si può punire tutto il mondo del calcio. La Maceratese e l’atletica possono convivere tranquillamente all’ Helvia Recina ". È la posizione di Ulisse Gentilozzi, presidente della Polisportiva Acli e tifosissimo della Rata. Gentilozzi interviene dopo i danni alla pista d’atletica e alla tribuna dello stadio (appena rifatte), provocati domenica scorsa dall’esplosione di alcune bombe carta durante il derby con l’Ancona. Sul fatto erano intervenuti anche Fabrizio Giorgi (da una vita nel mondo dell’atletica) e il tifoso Alessandro Tifi, che hanno invocato la linea dura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Danni allo stadio, chi sbaglia paga. Ma non si punisca tutto il calcio"