Danni allo stadio chi sbaglia paga Ma non si punisca tutto il calcio
"Chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma non si può punire tutto il mondo del calcio. La Maceratese e l’atletica possono convivere tranquillamente all’ Helvia Recina ". È la posizione di Ulisse Gentilozzi, presidente della Polisportiva Acli e tifosissimo della Rata. Gentilozzi interviene dopo i danni alla pista d’atletica e alla tribuna dello stadio (appena rifatte), provocati domenica scorsa dall’esplosione di alcune bombe carta durante il derby con l’Ancona. Sul fatto erano intervenuti anche Fabrizio Giorgi (da una vita nel mondo dell’atletica) e il tifoso Alessandro Tifi, che hanno invocato la linea dura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Stadio Arechi, tifosi nel mirino: auto vandalizzate durante le partite. La denuncia di un cittadino salernonotizie.it Domenica sera, intorno alle 20.20, in via Salvatore Allende a Salerno, l’ennesimo episodio di vandalismo ai danni di un’auto parcheggiata nei pres Vai su Facebook
"Danni allo stadio, chi sbaglia paga. Ma non si punisca tutto il calcio" - "Chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma non si può punire tutto il mondo del calcio. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Danni allo stadio appena rifatto: "Comportamenti inaccettabili, chi ha sbagliato deve pagare" - Il tifoso Tifi: "Non è possibile che chi lancia le bombe carta continui a passarla liscia". Segnala msn.com