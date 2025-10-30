Danilo Flamengo una notta da leader per il difensore brasiliano! L’ex capitano della Juventus è protagonista della sfida | il racconto

L’ex capitano della Juve Danilo brilla nella semifinale di Copa Libertadores, firmando una prestazione da protagonista È stata una qualificazione sofferta, ma dal sapore di sogno. Danilo, ex difensore della Juventus, torna a calcare il palcoscenico più prestigioso del Sudamerica: la finale di Copa Libertadores. Con il suo Flamengo ha superato il Racing Club in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Danilo Flamengo, una notta da leader per il difensore brasiliano! L’ex capitano della Juventus è protagonista della sfida: il racconto

