Danilo fa volare il Flamengo in finale di Libertadores! L’ex capitano della Juve protagonista nella notte italiana cosa è successo

Danilo trascina i rossoneri nell'atto conclusivo della Libertadores: decisivo nel ritorno con il Racing, ora sogna il bis 14 anni dopo. Una notte da leader, una qualificazione sofferta che vale un sogno. L'ex difensore bianconero, Danilo, torna a disputare una finale di Copa Libertadores. Il suo Flamengo ha eliminato il Racing Club in una semifinale tesa e combattuta, staccando il pass per l'atto conclusivo di Lima. Per il brasiliano, si tratta di un ritorno prestigioso: non giocava una finale della massima competizione sudamericana da ben quattordici anni, da quando, nel 2011, la sollevò al cielo con la maglia del Santos, in una squadra che vedeva sbocciare il talento di Neymar.

