Daniela Casulli assolta in Appello dall’accusa di abusi sui minori | ‘Potrà tornare a insegnare’

La maestra era accusa di corruzione di minorenni e produzione di materiale pedopornografico. È stata assolta con formula piena perché “ il fatto non costituisce reato ” Daniela Casulli, 48 anni, maestra elementare originaria di Bari, accusata di corruzione di minorenni e produzione di materiale pedopornografico. La decisione è arrivata dalla Corte d’Appello di Bari, che ha ribaltato la condanna di primo grado inflitta nel luglio 2024, pari a 7 anni e 3 mesi di reclusione. Una sentenza che, a poche ore dall’annuncio, ha diviso l’opinione pubblica: tra chi parla di “giustizia ristabilita” e chi, invece, contesta la formula assolutoria per una vicenda che aveva destato grande clamore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Daniela Casulli assolta in Appello dall’accusa di abusi sui minori: ‘Potrà tornare a insegnare’

News recenti che potrebbero piacerti

È stata assolta in appello Daniela Casulli, la maestra elementare barese condannata a sette anni e tre mesi per aver adescato alcuni adolescenti. Come riportato da "La Stampa", secondo il collegio presieduto dalla giudice Rosa Calia Di Pinto il fatto con costit - facebook.com Vai su Facebook

Può tornare a scuola la maestra che faceva sesso con minori e registrava video hard. Daniela Casulli assolta: «La Giustizia esiste» - X Vai su X

Assolta in Appello maestra di scuola elementare condannata a 7 anni per video porno con minori - La Corte d'Appello di Bari ha assolto una maestra 48enne di scuola elementare, Daniela Casulli, che nel luglio del 2024 era stata condannata in primo grado a 7 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa ... Come scrive rainews.it

Bari, assolta in Appello «zia Martina», la docente accusata di aver fatto video porno con minorenni: «Filmata a sua insaputa» - È stata assolta in appello Daniela Casulli, nota sui social come “zia Martina” la docente 48enne originaria del Barese che nel luglio 2024 era stata condannata in primo grado a sette anni e tre mesi d ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Assolta in appello maestra condannata per video porno con minori - La Corte d'Appello di Bari ha assolto una maestra 48enne di scuola elementare, Daniela Casulli, che nel luglio del 2024 era stata condannata in primo grado a 7 anni e 3 mesi di reclusione con l'accusa ... Si legge su ansa.it