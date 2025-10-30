Daniela Casulli assolta in Appello dall’accusa di abusi sui minori | ‘Potrà tornare a insegnare’

La maestra era accusa di corruzione di minorenni e produzione di materiale pedopornografico. È stata assolta con formula piena perché “ il fatto non costituisce reato ” Daniela Casulli, 48 anni, maestra elementare originaria di Bari, accusata di corruzione di minorenni e produzione di materiale pedopornografico. La decisione è arrivata dalla Corte d’Appello di Bari, che ha ribaltato la condanna di primo grado inflitta nel luglio 2024, pari a 7 anni e 3 mesi di reclusione. Una sentenza che, a poche ore dall’annuncio, ha diviso l’opinione pubblica: tra chi parla di “giustizia ristabilita” e chi, invece, contesta la formula assolutoria per una vicenda che aveva destato grande clamore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

