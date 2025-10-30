Damiano David e Dove Cameron si sposano? Perché si parla tanto dell’anello

Hanno appena festeggiato due anni d’amore, e adesso pare che Damiano David e Dove Cameron siano fidanzati ufficialmente e pronti a fare il passo più importante della vita. Damiano David e Dove Cameron fidanzati? Il “mistero” sull’anello di diamanti. A far “scoppiare” la notizia di un matrimonio in vista sono state le foto condivise da Tmz che ritraggono la coppia in Australia, a Sydney, dove il frontman dei Maneskin si trova in questi giorni per le tappe del suo tour mondiale da solista. Al suo fianco, come sempre, Dove, anche lei cantante oltre che attrice, che all’anulare della mano sinistra sfoggiava un anello con un grande diamante. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Damiano David e Dove Cameron si sposano? Perché si parla tanto dell’anello

Altre letture consigliate

Damiano David: tonight live in Tokyo, Garden Theatre! Doors: 6.00 PM Showtime: 7.00 PM Local Time *** Ph: Fabio Piemonte - facebook.com Vai su Facebook

| Damiano David tonight on stage during his concert at Palazzo dello Sport in Rome, Italy. © maneskinofficialfanclub 1/3 - X Vai su X

Damiano David e Dove Cameron si sposano? Perché si parla tanto dell’anello - Dove Cameron e Damiano David verso il matrimonio: l'anello di diamanti comparso sulla mano di lei fa esplodere i rumor ... Riporta amica.it

Damiano David e Dove Cameron, spunta l’anello: nozze in vista? - La coppia è stata immortalata a Sidney felice e innamorata. Si legge su msn.com

Damiano David e Dove Cameron, matrimonio in vista? C'è un presunto anello di fidanzamento - A quanto pare lei avrebbe già l'anello di fidanzamento e il matrimonio potrebbe essere molto vicino. Come scrive msn.com