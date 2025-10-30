Dall’Olanda una spinta europeista ma la strada per il nuovo governo sarà lunga Parla Vernetti YouTrend

Formiche.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Europa chiama Olanda. Dopo due anni di instabilità, l’elettorato olandese ha scelto la via del centro con uno sguardo a Bruxelles: avanzano i liberali di D66 e i cristiano-democratici del Cda, mentre Geert Wilders perde terreno. La destra populista arretra, il centro liberale si rafforza e il puzzle per formare un nuovo governo torna a complicarsi. L’unica via possibile, benché con non poche insidie, è quella di una maggioranza Ursula in salsa olandese. Quello che arriva dalle urne è, comunque, un segnale che riporta il baricentro dei Paesi Bassi a una proiezione maggiormente europeista, come spiega nella sua intervista a Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net

dall8217olanda una spinta europeista ma la strada per il nuovo governo sar224 lunga parla vernetti youtrend

© Formiche.net - Dall’Olanda una spinta europeista, ma la strada per il nuovo governo sarà lunga. Parla Vernetti (YouTrend)

News recenti che potrebbero piacerti

dall8217olanda spinta europeista stradaDall’Olanda una spinta europeista, ma la strada per il nuovo governo sarà lunga. Parla Vernetti (YouTrend) - Dopo due anni di instabilità, l’elettorato olandese ha scelto la via del centro con uno sguardo a Bruxelles: avanzano i liberali di D66 e i cristiano- Come scrive formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Dall8217olanda Spinta Europeista Strada