Dall’Olanda una spinta europeista ma la strada per il nuovo governo sarà lunga Parla Vernetti YouTrend

Europa chiama Olanda. Dopo due anni di instabilità, l’elettorato olandese ha scelto la via del centro con uno sguardo a Bruxelles: avanzano i liberali di D66 e i cristiano-democratici del Cda, mentre Geert Wilders perde terreno. La destra populista arretra, il centro liberale si rafforza e il puzzle per formare un nuovo governo torna a complicarsi. L’unica via possibile, benché con non poche insidie, è quella di una maggioranza Ursula in salsa olandese. Quello che arriva dalle urne è, comunque, un segnale che riporta il baricentro dei Paesi Bassi a una proiezione maggiormente europeista, come spiega nella sua intervista a Formiche. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dall’Olanda una spinta europeista, ma la strada per il nuovo governo sarà lunga. Parla Vernetti (YouTrend)

News recenti che potrebbero piacerti

Direttamente dall’Olanda, i Rock4 affronteranno una sfida che sembra impossibile: l’esecuzione integrale, a cappella, del leggendario album dei Queen, “A Night At The Opera”, a cinquant’anni dalla sua uscita - facebook.com Vai su Facebook

Esplulsi dall'#Olanda i 180 tifosi del #Napoli fermati stanotte per violazione delle regole sugli assembramenti. "Volevamo solo bere una birra", la loro difesa. Al #Tg2Rai ore 13,00 #21ottobre - X Vai su X

Dall’Olanda una spinta europeista, ma la strada per il nuovo governo sarà lunga. Parla Vernetti (YouTrend) - Dopo due anni di instabilità, l’elettorato olandese ha scelto la via del centro con uno sguardo a Bruxelles: avanzano i liberali di D66 e i cristiano- Come scrive formiche.net