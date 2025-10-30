Dall’Healthcare innovation forum le chiavi per un sistema sanitario sostenibile Ecco quali

La trasformazione del sistema sanitario richiede una governance capace di bilanciare innovazione tecnologica, sostenibilità e centralità del paziente; un processo che richiede un profondo ripensamento dei modelli organizzativi e di cura. È il filo conduttore emerso dalla quinta edizione dell’ Healthcare Innovation Forum, svoltasi a Roma, a Palazzo Wedekind. Il convegno, organizzato da Core, ha riunito rappresentanti istituzionali, aziende e professionisti del settore per costruire un ecosistema capace di coniugare progresso tecnico, sostenibilità e centralità della persona. Nel suo messaggio, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sottolineato come “intelligenza artificiale, big data e medicina personalizzata stiano cambiando il modo di prevenire, diagnosticare e curare, offrendo nuove opportunità per rendere l’assistenza più tempestiva, integrata e vicina ai cittadini”. 🔗 Leggi su Formiche.net

