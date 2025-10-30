Dalle toghe estratte a sorte ai nuovi poteri le novità della riforma Giurisdizione disciplinare per i magistrati all’Alta Corte

Con l’approvazione del Senato il disegno di legge di r iforma costituzionale della separazione delle carriere ottiene il sì definitivo del Parlamento, con la "doppia lettura conforme» delle due Camere previste dall’articolo 138 della Costituzione. Ora partirà la preannunciata raccolta delle firme per chiedere il referendum confermativo che dovrebbe svolgersi nella primavera del 2026. Ecco i. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dalle toghe estratte a sorte ai nuovi poteri, le novità della riforma. Giurisdizione disciplinare per i magistrati all’Alta Corte

