Dalla Toscana al Monte Bianco le nuove corse di Flixbus

Firenze, 30 ottobre 2025 – Andare in montagna in autobus. Dalla Toscana è possibile, con i nuovi collegamenti di Flixbus al via da dicembre. Da Firenze e Empoli, per la prima volta, si potrà infatti raggiungere il Monte Bianco in pullman. Sempre da dicembre sarà potenziato il servizio tra Firenze e Aosta. Le nuove tratte sono già acquistabili sul sito e sull’app di Flixbus. Ecco tutte le novità. FlixBus festeggia 10 anni in Italia con 50 milioni di passeggeri e punta alla decarbonizzazione entro il 2040 in Europa. Da Firenze e Empoli al Monte Bianco senza alcun cambio. Visto l’avvicinarsi della stagione invernale, Flixbus dà il via a collegamenti diretti in autobus tra Firenze ed Empoli e il Monte Bianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Toscana al Monte Bianco, le nuove corse di Flixbus

