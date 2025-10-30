Quindici realtà sarde, tra startup e PMI innovative, sono pronte a misurarsi con l’Europa dell’hi-tech. Grazie a Sardegna Ricerche e al supporto dell’Agenzia ICE, porteranno soluzioni concrete a Barcellona e Lisbona, in due appuntamenti che contano per chi cerca visibilità, contatti e crescita sui mercati internazionali. Un ponte dalla Sardegna ai palcoscenici europei Due collettive, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Dalla Sardegna all’Europa: 15 imprese in vetrina tra Barcellona e Lisbona