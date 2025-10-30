Dalla memoria all’identità | a Salerno con la rassegna ‘Incontri’ cinque visioni di danza

Tempo di lettura: 3 minuti Dalla poesia dell’amore che resiste, al dialogo tra corpo e tecnologia, ma anche una riflessione su frontiere e identità: la rassegna  Incontri, organizzata dall’ Associazione Campania Danza  e curata per   la direzione artistica da  Antonella Iannone, intreccia le visioni del contemporaneo in un unico percorso di ricerca. Il  31 ottobre, il 5 novembre, l’8 novembre e il 9 novembre, tra il  Piccolo Teatro del Giullare, il Teatro del Liceo Galizia di Nocera Inferiore, il Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina  e  Sant’Apollonia HUB  di  Salerno, la danza diventa spazio di relazione con cinque spettacoli  Urgente restare, Pèlerinage,   October,   Pneuma  e  Blue Passport  che fanno dell’arte tersicorea la loro grande forza narrativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

