Dalla Fao una priorità | costruire sistemi alimentari resilienti

Dal 21 al 24 ottobre, la sede della Fao a Roma ha ospitato la 53ª Sessione del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale (CFS), riunendo governi, società civile ed esperti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dalla Fao una priorità: costruire sistemi alimentari resilienti

Altri contenuti sullo stesso argomento

? La sostenibilità ambientale non è solo una priorità del programma Erasmus+, ma un impegno concreto per costruire un futuro più responsabile, anche nel settore dell’Istruzione e Formazione Professionale (#VET). Inserire la sostenibilità nei progetti Era Vai su Facebook

#Torino #Primavera, confermarsi è la priorità: il #Frosinone è un banco di prova Due settimane di sosta per costruire, il #Frosinone per mettersi alla prova e cercare l'equilibrio #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - X Vai su X

Fao, delineate 4 aree-chiave per la leadership del G20 nella trasformazione dei sistemi alimentari - CITTA’ DEL CAPO – Le maggiori economie del mondo, in quanto principali produttori e consumatori, si trovano in una posizione unica per guidare la trasformazione verso sistemi agroalimentari più ... Da repubblica.it

Martina (Fao) 'emergenza fame, sistemi agricoli decisivi' - "C'è ancora troppa fame nel mondo, troppa malnutrizione e troppa insicurezza alimentare, anzi siamo in una condizione peggiore perché si sono accentuati i fronti d'emergenza" e ben lontani ... Segnala ansa.it

FAO: l’annuario statistico 2024 rivela dati fondamentali in diversi settori - Roma – Oggi, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha pubblicato il suo Annuario Statistico 2024, che fornisce una panoramica approfondita delle tendenze più ... Riporta unric.org