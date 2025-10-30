Dal sogno di un ristorante al successo con fatturato quasi raddoppiato | così due fratelli dalla Brianza hanno conquistato l' alta cucina
Due fratelli con la passione per la buona cucina e il buon bere: Matteo e Riccardo Vergine, rispettivamente chef e maître di sala e sommelier. Un piccolo paesino sulle sponde del fiume Lambro di circa 4.500 abitanti: Albiate, non certo il primo luogo che viene in mente quando si parla di alta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Una cena indimenticabile in un ristorante da sogno ? insieme a mio marito @domenico.fuda tra sapori raffinati e tanta complicità e Amore. @davittorioristorante ? Vai su Facebook