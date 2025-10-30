Dal Serrone all' Olanda La storia di Melissa Lolli e del suo ristorante a Rijswijk

Nel cuore storico di Oud-Rijswijk, la ventinovenne Melissa Lolli ha coronato il sogno di una vita: aprire un ristorante italiano che fosse un vero e proprio ponte tra la sua terra natale e i Paesi Bassi. Il locale, Luisa Pastabar, non è solo un’attività commerciale, ma un tributo personale e. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it