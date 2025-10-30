Dal Senato via libera alla riforma della Giustizia | il testo passa con 112 voti favorevoli Meloni | Traguardo storico

Via libera in Senato al ddl sulla riforma costituzionale della giustizia: si conclude l’ultimo passaggio parlamentare di uno dei dossier più attesi, che introduce – tra le vari misure – la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Il ddl è passato con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Il voto è il quarto e ultimo passaggio parlamentare, come previsto dalla Costituzione, che prevede due letture alla Camera dei deputati e due al Senato. Ora, però, la parola passa ai cittadini: prima che la riforma entri in vigore davvero, sarà infatti necessario un referendum confermativo. 🔗 Leggi su Open.online