Dal Senato arriva il via libera definitivo alla riforma sulla separazione delle carriere | le opposizioni protestano mentre il centrodestra esulta
Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere nella magistratura, con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astensioni. Si tratta del quarto e ultimo passaggio parlamentare previsto dalla Costituzione. Prima del voto, il presidente dell’Aula Ignazio La Russa ha disposto la verifica del numero legale dei presenti. La riforma prevede la nascita di due Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, e l’istituzione di una Alta Corte disciplinare. Un cambiamento che il governo e la maggioranza considerano una svolta storica, mentre le opposizioni parlano di “attacco all’indipendenza della magistratura”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
