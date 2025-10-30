Dal Real Madrid e Milan al carcere di Tremembé | la parabola amara di Robinho

Dal Real e Milan al carcere, la parabola di Robinho, detenuto nel carcere di Tremembé, in Brasile: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

dal real madrid e milan al carcere di trememb233 la parabola amara di robinho

© Pianetamilan.it - Dal Real Madrid e Milan al carcere di Tremembé: la parabola amara di Robinho

real madrid milan carcereRobinho dal carcere dei famosi: «Dicono che sia il responsabile, ma qui comandano le guardie» - Robinho, ex calciatore del Real Madrid e Milan, ha raccontato di come vive le sue giornate in carcere dopo la condanna per stupro. Da ilnapolista.it

real madrid milan carcereRobinho racconta il carcere in Brasile: "Sono un detenuto come gli altri. E gioco a calcio" - Un passato da stella del calcio mondiale, un presente segnato da una condanna pesantissima. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Come sta Robinho: la vita dell'ex Milan nel carcere dei famosi in Brasile - Robinho, ex attaccante dei Milan e Real Madrid, dal marzo del 2024 si trova nel “carcere dei famosi”, chiamato così perché è popolato da personaggi che con i loro crimini hanno destato grande scalpore ... Come scrive calciomercato.com

