Dal primo novembre operativo il nuovo sistema di emergenza - urgenza del 118 VIDEO
Presentato nella mattinata del 30 ottobre nell'aula magna dell'ospedale Santo Spirito, il progetto riorganizzazione e potenziamento della rete territoriale di emergenza-urgenza 118, che entrerà in piena operatività da sabato 1 novembre.È’ intervenuto il presidente della Regione, Marco Marsilio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Info da Fondazione Rocca dei Bentivoglio CHIUSURE 1 NOVEMBRE E NUOVI ORARI MUSEI Museo Civico Archeologico Arsenio Crespellani: dal primo novembre il Museo passa agli orari invernali dal martedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00 saba - facebook.com Vai su Facebook
Sanità: presentato a Pescara il nuovo sistema di emergenza-urgenza 118 operativo dal 1° novembre - La ASL di Pescara ha presentato, questa mattina, nell’aula magna del presidio ospedaliero Santo Spirito, il progetto di riorganizzazione e potenziamento della rete territoriale di emergenza- Come scrive regione.abruzzo.it
Lanvin Group, Jiyang Han è il nuovo Cfo - Jiyang Han è il nuovo Chief Financial Officer di Lanvin Group. Scrive msn.com
Ztl fascia verde, Patanè promette: "Nessun divieto ulteriore dal primo novembre" - dal 1° novembre 2025 non ci sarà alcuna limitazione dei veicoli diesel euro 5 e benzina euro 4”. Si legge su romatoday.it