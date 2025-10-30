Dal primo novembre operativo il nuovo sistema di emergenza - urgenza del 118 VIDEO

Ilpescara.it | 30 ott 2025

Presentato nella mattinata del 30 ottobre nell'aula magna dell'ospedale Santo Spirito, il progetto riorganizzazione e potenziamento della rete territoriale di emergenza-urgenza 118, che entrerà in piena operatività da sabato 1 novembre.È’ intervenuto il presidente della Regione, Marco Marsilio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

