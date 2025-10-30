Dal podio olimpico alle nuove sfide | Gabriele Detti si racconta a Swim Zone

È stato per un decennio uno dei simboli del nuoto italiano. Campione del mondo a Budapest 2017 negli 800 stile libero, due volte bronzo olimpico a Rio 2016 e protagonista di tante sfide memorabili, Gabriele Detti torna davanti ai microfoni per raccontarsi in una nuova veste. Ospite di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada nella nuova puntata di Swim Zone, il campione livornese ripercorre le tappe più intense della sua carriera: dalle grandi vittorie ai momenti difficili segnati dagli infortuni, fino alle nuove sfide nelle acque libere sulle distanze brevi, con un sogno sempre nel cuore — tornare a vestire la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dal podio olimpico alle nuove sfide: Gabriele Detti si racconta a Swim Zone

Scopri altri approfondimenti

Milano Cortina, - 100 giorni: svelati il podio olimpico e paralimpico su cui saranno premiati gli atleti. Malagò: «Emozione e responsabilità» VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

A #Beijing2022 riportò lo slittino azzurro sul podio olimpico dopo otto anni, con un bronzo pazzesco... Ora ci sono i Giochi di #MilanoCortina2026 nel mirino di Dominik Fischnaller! Siete pronti a sognare insieme a luiiii? #ItaliaTeam #RoadToMilanoCorti - X Vai su X

Milano Cortina -100, svelati i podi ufficiali e 12 nuovi tedofori VIDEO - Con lo svelamento dei podi ufficiali e l'annuncio di 12 nuovi tedofori appartenenti al team dei Digital Ambassador, Milano Cortina 2026 ha celebrato il traguardo dei cento ... Scrive msn.com

Nuova stagione, nuove sfide sulla neve: il Gioco dei Podi riparte e si vince un week-end in Val di Fassa! - Soelden è alle porte e con la Coppa del Mondo torna la sfida racing firmata Neveitalia. Segnala neveitalia.it