Dal podio olimpico alle nuove sfide | Gabriele Detti si racconta a Swim Zone

Oasport.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato per un decennio uno dei simboli del nuoto italiano. Campione del mondo a Budapest 2017 negli 800 stile libero, due volte bronzo olimpico a Rio 2016 e protagonista di tante sfide memorabili, Gabriele Detti torna davanti ai microfoni per raccontarsi in una nuova veste. Ospite di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada nella nuova puntata di Swim Zone, il campione livornese ripercorre le tappe più intense della sua carriera: dalle grandi vittorie ai momenti difficili segnati dagli infortuni, fino alle nuove sfide nelle acque libere sulle distanze brevi, con un sogno sempre nel cuore — tornare a vestire la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

