Dal mare allo yoga | Recco capitale del benessere con il Liguria Active Day

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 ottobre Recco si è trasformata in una palestra a cielo aperto per l'evento promosso da Regione Liguria con Gazzetta Active e il Comune. Sport e talk con i campioni Clemente Russo e Alessia Maurelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

