Sabato 25 ottobre Recco si è trasformata in una palestra a cielo aperto per l'evento promosso da Regione Liguria con Gazzetta Active e il Comune. Sport e talk con i campioni Clemente Russo e Alessia Maurelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal mare allo yoga: Recco capitale del benessere con il Liguria Active Day