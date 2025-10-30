Dal Gaston di Disney al travestito più famoso del mondo | come Luke Evans sta cambiando il mondo della recitazione

La notizia è arrivata come un fulmine nell’ambiente teatrale newyorkese perché Luke Evans, l’attore gallese conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato Gaston nel La bella e la bestia live-action della Disney, farà il suo debutto a Broadway nel ruolo di Frank-N-Furter. Il palcoscenico scelto per questo esordio non è uno qualsiasi: si tratta del leggendario Studio 54, tempio della controcultura e della libertà espressiva, che ospiterà il revival di The Rocky Horror Show a partire dal 26 marzo 2026. L’annuncio della Roundabout Theatre Company ha scatenato reazioni contrastanti e curiosità travolgente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

