La rigenerazione urbana il "pilastro", gli incentivi per il recupero del centro, le previsioni per l’area stazione e progetti specifici che riguardano siti e aree centrali e periferici, la scommessa della rinascita del Linificio, semaforo verde in consiglio, ed è adozione per il nuovo Pgt: "Un lavoro di cui siamo orgogliosi - così il sindaco Fabio Colombo e l’assessora all’Urbanistica Deborah Bucca - e che disegna per la città il futuro che merita". Voto a maggioranza, ora pubblicazione e osservazioni: per l’approvazione definitiva occorreranno almeno cinque mesi. Voto contrario all’opposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal centro storico all’area stazione: "Un passo verso la città del futuro"