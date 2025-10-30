Dal campo alla tavola | Ormai è un simbolo

In provincia di Ancona, l’autunno porta con sé Halloween e le zucche. Non solo per la nota festa, però, ma anche per i consumi alimentari, tanto che le aziende agricole locali si stanno specializzando nella coltivazione di varietà pregiate e apprezzate dai clienti. A Castelfidardo, Fabio Costa, 45 anni, racconta la sua esperienza. Tramite la sua azienda agricola a suo nome, porta i prodotti ai mercati di Ancona, Falconara e Castelferretti. Coltiva principalmente zucche commestibili, compresa la Marina di Chioggia: "Il tipo che vendo di più è la Butternut e la Violina — spiega — Gran parte della polpa è piena, quindi si presta perfettamente per fettine al forno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

