Dal Brasile con 48 ovuli di cocaina purissima nello stomaco corriere della droga bloccato in aeroporto

Un carico di droga, di cocaina purissima, è stato intercettato all'aeroporto di Fiumicino. A trasportarlo del Brasile era stato un corriere, cittadino brasiliano di 30 anni, che aveva ingerito decine e decine di polvere bianca.Una volta sceso dal suo volo in arrivo da San Paolo, l'uomo è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

