Dal 31 ottobre una settimana a Catania per gli screening oncologici
Dopo le prime due giornate inaugurali a Misterbianco, che stanno registrando una grande partecipazione da parte dei cittadini, con l’effettuazione di circa 250 prestazioni complessivamente, prosegue la Campagna itinerante di prevenzione oncologica dell’Asp di Catania. Oggi, giovedì 30 ottobre, il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
