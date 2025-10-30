Dal 3 novembre all’11 dicembre modifiche agli orari dei treni della linea Bergamo-Brescia

PER LAVORI. Variazioni alla circolazione ferroviaria per manutenzione. Previsti diversi autobus sostitutivi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dal 3 novembre all’11 dicembre modifiche agli orari dei treni della linea Bergamo-Brescia

