Dal 1975 realizza impianti per la gestione di materie prime il sindaco | Cinquant’anni di crescita investimenti e occupazione
Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e l’assessore alle attività produttive Paola Casara hanno visitato la sede generale di Agriflex, azienda specializzata (sin dal 1975) nella progettazione e realizzazione di impianti per la gestione automatizzata di materie prime in polvere e liquide. Gli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
