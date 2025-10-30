C ’è un tempo in cui le storie vogliono uscire dalle pagine, camminare tra la gente, respirare il profumo del caffè e mescolarsi al tintinnio dei bicchieri. Quel tempo è novembre, quel luogo è Verona, e quell’occasione è Bookwalk, il primo festival letterario conviviale diffuso nei locali della città. Dal 12 al 18 novembre, i libri non resteranno sugli scaffal i: entreranno nei caffè, nei ristoranti e nei locali storici di Verona per incontrare le persone là dove la vita accade, attorno a un tavol o. Un modo nuovo di vivere la letteratura: intimo, urbano, autentico. È la prima volta in Italia. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X Il tema di Bookwalk, “Senza radici non si vola”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 12 al 18 novembre con Antonio Caprarica, Paola Calvetti e Silvia Montemurro