Dal 12 al 18 novembre con Antonio Caprarica Paola Calvetti e Silvia Montemurro
C ’è un tempo in cui le storie vogliono uscire dalle pagine, camminare tra la gente, respirare il profumo del caffè e mescolarsi al tintinnio dei bicchieri. Quel tempo è novembre, quel luogo è Verona, e quell’occasione è Bookwalk, il primo festival letterario conviviale diffuso nei locali della città. Dal 12 al 18 novembre, i libri non resteranno sugli scaffal i: entreranno nei caffè, nei ristoranti e nei locali storici di Verona per incontrare le persone là dove la vita accade, attorno a un tavol o. Un modo nuovo di vivere la letteratura: intimo, urbano, autentico. È la prima volta in Italia. Chi è l’eroina letteraria del 2025? I 12 libri selezionati dalle libraie X Il tema di Bookwalk, “Senza radici non si vola”. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Venerdì 31 ottobre alle 18.00 a S. Ignazio e sabato 1 novembre alle 9.00 a S. Antonio si ricorderà don Giuseppe Baldas ad un anno dalla sua morte - facebook.com Vai su Facebook
"We Did Ok, Kid": il 4 novembre con Longanesi l'autobiografia di Anthony Hopkins I particolari su @illibraio http://illibraio.it/news/cinema/autobiografia-anthony-hopkins-1470107/… #cinema #libri #attori - X Vai su X
Upas, spoiler al 18 novembre: incidente per Antonio e Manuel, Marina torturata da Fabrizio - Diverse novità caratterizzeranno le nuove puntate di Un posto al sole, la soap opera in onda da lunedì al venerdì dalle ore 20:55 su Rai 3. Lo riporta it.blastingnews.com
Tempesta d'Amore Anticipazioni dal 12 al 18 novembre 2023: Tra Josie e Paul è di nuovo amore! - Vediamo insieme cosa succederà negli episodi di Tempesta d'Amore, in onda su Rete4, dal 12 al 18 novembre 2023. Riporta comingsoon.it