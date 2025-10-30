UNA DELLE PRIME a entrare tra le collagen-addicted è stata Jennifer Aniston, così colpita dagli effetti della proteina in polvere di collagene da accedere addirittura al board dell’azienda produttrice ( Vital Proteins ). Dopo di lei è stata la volta di Elle Macpherson (WelleCo) e Kate Hudson (InBloom), star senza età che hanno creato veri e propri brand di nutritional supplements per rallentare le lancette dell’orologio in modo semplice e sano. L’ultima a unirsi al gruppo è stata Kate Winslet, che ha dato il volto a The Solution di Oslo Skin, dimostrando come la “mania” non abbia confini geografici. 🔗 Leggi su Amica.it

Dai drink agli integratori, dai sieri ai contorni occhi, apportano la proteina più preziosa peer preservare salute e giovinezza