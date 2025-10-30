Dai dazi ai social | oggi il vertice Donald-Xi

Laverita.info | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il giorno del summit tra il presidente Usa e quello cinese: sul tavolo pure i dossier terre rare, soia, Taiwan, crisi in Medio Oriente e Kiev. Il tycoon sigla un super accordo con la Corea del Sud: tariffe più leggere sulle auto in cambio di 350 miliardi di investimenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

dai dazi ai social oggi il vertice donald xi

© Laverita.info - Dai dazi ai social: oggi il vertice Donald-Xi

Contenuti che potrebbero interessarti

dazi social oggi verticeTrump è in Giappone. Stati Uniti e Cina trovano un accordo per evitare nuovi dazi - Incontro con la premier all'insegna dell'impegno sull'aumento delle spese per la difesa Atterrato a Tokyo, il presidente deg ... Riporta msn.com

Dazi: oggi Lighthizer e Mnuchin incontreranno Xi Jinping a Pechino - Oggi il rappresentante per il Commercio statunitense, Robert Lighthizer, e il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, incontreranno il presidente cinese, Xi Jinping, un segno che il ... Da milanofinanza.it

Dazi, vertice dei Paesi Brics per rispondere alla Casa Bianca - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha convocato per lunedì un vertice virtuale dei leader dei Brics per ... Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Dazi Social Oggi Vertice