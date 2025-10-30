Dai dazi ai social | oggi il vertice Donald-Xi
È il giorno del summit tra il presidente Usa e quello cinese: sul tavolo pure i dossier terre rare, soia, Taiwan, crisi in Medio Oriente e Kiev. Il tycoon sigla un super accordo con la Corea del Sud: tariffe più leggere sulle auto in cambio di 350 miliardi di investimenti. 🔗 Leggi su Laverita.info
Contenuti che potrebbero interessarti
Un video fake, rilanciato sui social da Donald Trump, con un finto servizio giornalistico sulle intenzioni di Giorgia Meloni di strappare con l'Ue sui dazi e ridurre l'impegno dell'Italia per Kiev #Mondo Vai su Facebook
Trump è in Giappone. Stati Uniti e Cina trovano un accordo per evitare nuovi dazi - Incontro con la premier all'insegna dell'impegno sull'aumento delle spese per la difesa Atterrato a Tokyo, il presidente deg ... Riporta msn.com
Dazi: oggi Lighthizer e Mnuchin incontreranno Xi Jinping a Pechino - Oggi il rappresentante per il Commercio statunitense, Robert Lighthizer, e il segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, incontreranno il presidente cinese, Xi Jinping, un segno che il ... Da milanofinanza.it
Dazi, vertice dei Paesi Brics per rispondere alla Casa Bianca - Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha convocato per lunedì un vertice virtuale dei leader dei Brics per ... Secondo corriere.it