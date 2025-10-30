Dagli scherzi con Conte all’addio improvviso | l’ex Napoli racconta tutto ai nostri microfoni
Tiberio Ancora, ex personal trainer e educatore alimentare del Napoli, è intervenuto in esclusiva a Spazionapoli.it. Da vent’anni nello staff di Conte, è oggi uno dei massimi esperti di nutrizione sportiva. La sua avventura inizia, però, in un altro ruolo: “Sono stato un calciatore professionista fino ai 40 anni, e ho sempre curato l’allenamento, la forza, l’alimentazione e l’integrazione. Tutto questo quando queste cose non esistevano, i miei compagni mi vedevano arrivare con le proteine, dicevano: ‘Questo che sta prendendo? Che sta facendo?’”. Tiberio Ancora, dal campo alla nutrizione: il fedelissimo di Conte si racconta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
