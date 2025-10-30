Da Vienna a Parigi Sinner c' è e potrebbe anche tornare numero 1
Dopo aver vinto contro Bergs, Jannik Sinner torna in campo oggi per gli ottavi di finale del Rolex Masters 1000 di Parigi contro Francisco Cerundolo. Sarà il sesto confronto con l'argentino, il secondo stagionale dopo la vittoria di Jannik a Roma. Dopo il forfait dell'anno scorso, ma già certo della qualificazione alle ATP Finals di Torino, l'azzurro a Parigi ha un grande obiettivo: tornare numero 1 al mondo. Dove vedere Sinner oggi al Rolex Masters di Parigi in diretta streaming. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Dopo la vittoria a Vienna contro Zverev, l'altoatesino si prepara per Parigi-Bercy e le ATP Finals con un obiettivo chiaro per il futuro
Jannik Sinner GIOCHERÀ il Masters 1000 di Parigi, come da lui stesso confermato in conferenza a Vienna ? "Dopo Vienna giocherò a Parigi, poi la stagione sarà quasi finita, mancano solo tre tornei: è il momento di dare l'ultima spinta"
Sinner e Mbappé insieme a Parigi nel ristorante di Verratti - Jannik Sinner a Parigi: pronto per il Masters 1000 e cena a sorpresa con il calciatore Kylian Mbappé in un luogo speciale ... corrieredellosport.it scrive
Sinner a Parigi prova a sorpassare Alcaraz. Mercoledì sfida Bergs. Bene anche l’avvio di Cobolli e mercoledì c’è il derby Musetti-Sonego - 1 Carlos Alcaraz e al Masters 1000 della capitale francese. Scrive blitzquotidiano.it
Alcaraz esce al primo turno a Parigi: per Sinner c'è l'occasione - insperata - di tornare subito numero 1 al mondo. Jannik in campo oggi contro Berg - In questo caso viene da dire che, chi sta davanti, sta "pagando" la pressione di essere il numero 1. Da ildolomiti.it