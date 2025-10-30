Da Trap a Spalletti in casa Juve tornano i grandi aforismi
Con il tecnico toscano torneranno a Torino, sponda Juve, le trovate linguistiche che Trapattoni ha reso celebri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Messi così male che Spalletti ora per noi appare quasi come un mix tra Klopp&Lippi Non ricordo nuovi mister su cui (quasi) tutti concordano Non Trap, Marchesi, Zoff, Maifredi, Lippi, Ancelotti, Conte, Allegri, Sarri, Pirlo, Motta o Tudor Scommesse o divisivi Scel - X Vai su X
La Juventus ha scelto. Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore dei bianconeri. La società ha individuato il miglior profilo possibile (al pari di Roberto Mancini) tra gli allenatori attualmente svincolati, per ambire a ritornare tra i grandi e riprovare a vincere nel pr Vai su Facebook
Juventus, Spalletti nuovo allenatore: firma nelle prossime ore. Le news - E' Spalletti il prescelto come successore di Igor Tudor: la firma attesa ormai nelle prossime ore, con la presentazione ... Riporta sport.sky.it
Juve, Spalletti firma oggi: tutti i dettagli dell'accordo e del contratto - Attesa in giornata l'ufficialità per l'allenatore toscano: domani il primo allenamento, ma va completato lo staff ... Segnala msn.com
Juve, Sabatini: 'Spalletti o Mancini le opzioni se le cose non cambiano' - Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Sandro Sabatini, qualora le cose non dovessero migliorare in casa Juventus, la società potrebbe già pensare di sollevare dall'incarico Igor Tudor ... Segnala it.blastingnews.com