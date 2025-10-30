Da Sinner ai nuovi talenti il grande tennis torna protagonista a Bergamo

Dopo un anno a Rovereto, il Trofeo «FAIP-Perrel», che ha lanciato il campione altoatesino, torna alla ChorusLife Arena e punta ancora più in alto con la promozione a Challenger 100. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

da sinner ai nuovi talenti il grande tennis torna protagonista a bergamo

© Ecodibergamo.it - Da Sinner ai nuovi talenti, il grande tennis torna protagonista a Bergamo

