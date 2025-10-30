Da Roma a Terracina | i giovani talenti laziali a Sanremo Giovani

ABBONATI A DAYITALIANEWS Martedì 28 ottobre, nella Sala A di Via Asiago (Roma), 34 giovani artisti si sono esibiti davanti alla Commissione Musicale guidata da Carlo Conti con Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Al termine delle audizioni sono stati individuati i 24 protagonisti di Sanremo Giovani 2025, tra cui diversi talenti del Lazio. Il percorso televisivo: date e format. Da lunedì 11 novembre, in seconda serata su Rai 2, in simulcast su Radio2 e RaiPlay, andranno in onda quattro puntate con 6 esibizioni a settimana: solo 3 per puntata accederanno alla semifinale del 9 dicembre, che ridurrà la rosa a 6 finalisti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

