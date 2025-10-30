da policiano alla vecchia signora sinatti corre alla juve con spalletti

Le ore che precedono il debutto ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus interessano anche un aretino. Già perché la Vecchia Signora, che dopo l’esonero di Tudor ha scelto di affidarsi al tecnico di Certaldo, potrebbe annoverare nel proprio staff tecnico della prima squadra Francesco Sinatti. Il nome del preparatore atletico, originario di Policiano, in queste ore è tra i ricercati sui motori di ricerca per rispondere alla domanda su quali saranno i componenti dello staff di Spalletti alla Juventus. Sinatti dopo la Laurea in Scienze Motorie nel 2012 ha iniziato la carriera nel mondo del calcio nello staff dell’Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

