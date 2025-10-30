Da Pisa alle piste da sci sul Monte Bianco | si allarga l' offerta di FlixBus

Pisatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Pisa al Monte Bianco in pullman. Con l’avvicinarsi della stagione invernale, FlixBus rafforza il servizio con la città della Torre, lanciando le prime tratte per Aosta e il Monte Bianco e rafforzando quelle esistenti con le grandi città d’arte. La società amplia così l’offerta disponibile per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Piste da sci sul monte San Primo: la protesta non si ferma - Bellagio, 8 febbraio 2025 – Continua a far discutere il progetto di rilancio turistico del monte San Primo, contestato da più di una trentina di associazioni ambientaliste di Como e Lecco. Riporta ilgiorno.it

Monte Livata, arriva la neve sulle piste da sci: ecco le prime richieste. Prezzi skipass invariati - Prima abbondante nevicata sul comprensorio sciistico di Monte Livata, vicino Subiaco a nord est di Roma. Segnala ilmessaggero.it

Il Monte San Primo sul Lago di Como e il progetto assurdo di costruirci un piccolo comprensorio di sci - C’è chi vorrebbe realizzare un piccolo comprensorio sciistico sul Monte San Primo, a 50 km da Milano, sopra Bellagio, e a poche centinaia di metri in linea d’aria dalle rive del lago di Como, tra i ... Scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Pisa Piste Sci Monte