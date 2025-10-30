Da Pisa alle piste da sci sul Monte Bianco | si allarga l' offerta di FlixBus
Da Pisa al Monte Bianco in pullman. Con l’avvicinarsi della stagione invernale, FlixBus rafforza il servizio con la città della Torre, lanciando le prime tratte per Aosta e il Monte Bianco e rafforzando quelle esistenti con le grandi città d’arte. La società amplia così l’offerta disponibile per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In corso, per tutta la giornata di oggi, il Festival dell’educazione. Per noi Matteo Mancini terrà un laboratorio per portare sul campo le riflessioni della mattina e lanciare nuove piste di lavoro. Grazie all’Arcidiocesi di Pisa - Servizio per la Pastorale Giovanile per - facebook.com Vai su Facebook
Pisa, l’aeroporto bloccato e le piste invase dai pro Pal. Salvini: “Delinquenti”. Sette agenti feriti - X Vai su X
Piste da sci sul monte San Primo: la protesta non si ferma - Bellagio, 8 febbraio 2025 – Continua a far discutere il progetto di rilancio turistico del monte San Primo, contestato da più di una trentina di associazioni ambientaliste di Como e Lecco. Riporta ilgiorno.it
Monte Livata, arriva la neve sulle piste da sci: ecco le prime richieste. Prezzi skipass invariati - Prima abbondante nevicata sul comprensorio sciistico di Monte Livata, vicino Subiaco a nord est di Roma. Segnala ilmessaggero.it
Il Monte San Primo sul Lago di Como e il progetto assurdo di costruirci un piccolo comprensorio di sci - C’è chi vorrebbe realizzare un piccolo comprensorio sciistico sul Monte San Primo, a 50 km da Milano, sopra Bellagio, e a poche centinaia di metri in linea d’aria dalle rive del lago di Como, tra i ... Scrive vanityfair.it