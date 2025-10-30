Da Palazzo Vecchio inizia la battaglia per il ritorno all’acqua pubblica
Il Comune di Firenze avvia il processo per il ritorno all'acqua pubblica. Un iter che dopo poco più di 30 anni di gestione anche privata del bene idrico nella logica di mercato, vedrà tornare i servizi sotto il controllo dell'amministrazione. Lo ha ribadito la stessa sindaca Sara Funaro, durante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Altre letture consigliate
Storia millenaria di Palazzo Vecchio. Un simbolo di potere e cultura. - facebook.com Vai su Facebook
Presentato a Palazzo Vecchio a Firenze il "Centro culturale internazionale Leone XIV". "Aprire alla cultura e all'arte per sostenere i giovani ad inserirsi nella complessità del sociale" #Firenze @comunefi @GliAgostiniani - X Vai su X
A Palazzo Corsini a Roma i 500 anni della Battaglia di Pavia - A Roma la Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana celebra il quinto centenario della Battaglia di Pavia, che si svolse il 24 febbraio 1525, con due importanti iniziative: il conveg ... msn.com scrive