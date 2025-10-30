Henry Winkler, interprete del mitico personaggio di Happy Days, compie 80 anni. Egocentrico, belloccio, spaccone (però simpatico), il suo Fonzarelli è diventato un mito. E ha lasciato decine di "eredi". Eccone una carrellata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Mou a Borriello, da McEnroe a Piquet... Quanti Fonzie nella storia dello sport