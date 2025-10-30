Da Mou a Borriello da McEnroe a Piquet Quanti Fonzie nella storia dello sport
Henry Winkler, interprete del mitico personaggio di Happy Days, compie 80 anni. Egocentrico, belloccio, spaccone (però simpatico), il suo Fonzarelli è diventato un mito. E ha lasciato decine di "eredi". Eccone una carrellata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altre letture consigliate
Da Mou a Borriello, da McEnroe a Piquet... Quanti Fonzie nella storia dello sport - Egocentrico, belloccio, spaccone (però simpatico), il suo Fonzarelli è diventato un mito. Da msn.com