Da Mortise a Fazio | la padovana dei reggiseni XXL conquista Che Tempo Che Fa
È partita da un negozio di intimo nel quartiere Mortise e domenica sera scorsa è approdata sul palco di “Che Tempo Che Fa”. Marika Giantin, padovana doc e titolare di “Intimo Per”, è stata protagonista del celebre talk show condotto da Fabio Fazio su Nove, nella sezione di programma curata da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
La commerciante che vende maxi-reggiseni ospite da Fazio: «Mi chiamano da tutta Italia, anche 80enni. C'è chi si commuove quando trova la taglia giusta» - Marika Giantin, 48 anni, padovana, proprietaria del negozio di lingerie «Intimoper» è stata ospite alla trasmissione «Che tempo che fa»: «Dietro un reggiseno di una taglia forte c’è sempre una storia ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it