Da Monteverdi a Mina È il ’Soqquadro italiano’

La decima tappa del ’ Rossini Open ’ propone per le 20.30 di stasera al teatro di San Lorenzo di Lugo uno spettacolo del Soqquadro Italiano, gruppo musicale bolognese fondato nel 2011 da Claudio Borgianni e dal cantante Vincenzo Capezzuto. ’Da Monteverdi a Mina, il lungo viaggio nella musica italiana dal ‘600 agli anni ‘60’ è il titolo della serata. Considerato uno dei gruppi più originali e innovativi dell’odierno panorama musicale europeo nel genere classical crossover, ’ Soqquadro Italiano ’ apre il suo sguardo a tutti i linguaggi artistici (canto, musica, danza, visual art ecc..). Il repertorio musicale della serata spazierà dalla musica antica, jazz, pop ed elettronica rimanendo sempre aperto ad accogliere nuovi stimoli creativi sia dal punto di vista artistico che produttivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Monteverdi a Mina. È il ’Soqquadro italiano’

