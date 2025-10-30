da lugo a roma a piedi per la lotta contro il cancro

Seicento chilometri, 31 tappe, un mese di cammino. Roberta Mengozzi, 58 anni, volontaria dell’Istituto Oncologico Romagnolo (Ior) di Lugo, è arrivata domenica scorsa in Piazza San Pietro, a Roma, dopo aver percorso la Via di San Francesco. La sua impresa, ribattezzata ‘Passi di Speranza’, è diventata una marcia di solidarietà per la ricerca contro il cancro: un pellegrinaggio che ha raccolto quasi 2.500 euro grazie a 96 donatori. "L’idea è nata lo scorso dicembre, quando all’udienza del Papa ho sentito per la prima volta il motto del Giubileo 2025 ‘Pellegrini di Speranza’ — racconta Roberta —. Mi ha ispirato a progettare un viaggio che non fosse solo per me, ma anche per chi lotta ogni giorno contro la malattia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

