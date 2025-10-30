da kiev al meyer quattro ricercatrici per migliorare gli screening neonatali ucraini

Firenze, 30 ottobre 2025 – Per arrivare hanno affrontato un viaggio difficoltoso a causa della guerra, ma sono riuscite a raggiungere il Meyer con un obiettivo ben chiaro: migliorare il loro programma di screening neonatale in Ucraina, studiando le buone pratiche portate avanti dall’Irccs fiorentino. Protagoniste di questo tandem internazionale sono quattro ricercatrici del Centro di genetica medica dell'ospedale nazionale pediatrico di Kiev (Laboratory of Medical Genetics, National Children's Hospital "Ohmatdyt"). In questi anni, nonostante la guerra, il laboratorio sta comunque portando avanti tutte le attività di diagnostica e medicina preventiva, incluso lo screening neonatale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

