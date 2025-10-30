Da Kiev al Meyer quattro ricercatrici per migliorare gli screening neonatali ucraini
Firenze, 30 ottobre 2025 – Per arrivare hanno affrontato un viaggio difficoltoso a causa della guerra, ma sono riuscite a raggiungere il Meyer con un obiettivo ben chiaro: migliorare il loro programma di screening neonatale in Ucraina, studiando le buone pratiche portate avanti dall’Irccs fiorentino. Protagoniste di questo tandem internazionale sono quattro ricercatrici del Centro di genetica medica dell'ospedale nazionale pediatrico di Kiev (Laboratory of Medical Genetics, National Children's Hospital "Ohmatdyt"). In questi anni, nonostante la guerra, il laboratorio sta comunque portando avanti tutte le attività di diagnostica e medicina preventiva, incluso lo screening neonatale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Sky tg24. . Nella notte raid russi hanno colpito l’Ucraina, causando la morte di almeno due persone a Kiev. Mentre è di almeno 13 feriti il bilancio degli attacchi Zaporizhzhia - facebook.com Vai su Facebook
Dall'Ucraina al Meyer: l'esperienza delle ricercatrici per migliorare gli screening neonatali - Per arrivare hanno affrontato un viaggio difficoltoso a causa della guerra, ma sono riuscite a raggiungere il Meyer con un obiettivo ben chiaro: ... Lo riporta gonews.it