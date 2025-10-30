Da Forlì a Tbilisi volo confermato anche per l' inverno E al Ridolfi debutta il nuovo sistema per il controllo delle frontiere

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Georgian Airways, compagnia di bandiera della Georgia che collega la capitale Tbilisi alle principali destinazioni italiane tra cui Forlì con scalo all’aeroporto “Luigi Ridolfi”, ha annunciato che proseguirà le proprie operazioni di volo anche per la stagione invernale. “L’annuncio, dopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Tbilisi Volo Confermato