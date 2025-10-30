Da Forlì a Tbilisi volo confermato anche per l' inverno E al Ridolfi debutta il nuovo sistema per il controllo delle frontiere
Georgian Airways, compagnia di bandiera della Georgia che collega la capitale Tbilisi alle principali destinazioni italiane tra cui Forlì con scalo all’aeroporto “Luigi Ridolfi”, ha annunciato che proseguirà le proprie operazioni di volo anche per la stagione invernale. “L’annuncio, dopo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
AEROPORTO DI FORLI' "LUIGI RIDOLFI" - sostenitori. . ? per la rotazione odierna Tbilisi - Forlì, Georgian Airways ha utilizzato il B737-7CT 4L-GTI, qui in fase di decollo per pista 12 Maxico Forlì Airport - FA Srl #aeroportoromagna #aeroportoforli #forliair - facebook.com Vai su Facebook