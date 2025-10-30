Da due mesi senza stipendio Sinistra Italiana | Le aree interne non devono essere abbandonate
Anche Sinistra Italiana Federazione di Forlì esprime “solidarietà” ai lavoratori della Bipres di Rocca San Casciano- Portico di Romagna, che da due mesi ormai non percepiscono regolarmente lo stipendio. Mercoledì gli operai si sono ritrovati davanti ai cancelli dell’azienda per una manifestazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lo stipendio supplenti brevi arriva dopo mesi. ANIEF denuncia disallineamenti nelle procedure, mentre il Ministero monitora con il SIDI. #Sindacati #Stipendi - facebook.com Vai su Facebook
Senza stipendio da due mesi, manifestano i lavoratori della Bipres - L'azienda meccanica di Portico di Romagna, nell'Appennino forlivese, versa in stato di crisi. Scrive rainews.it
Prato: operai de L'Alba senza stipendio da mesi, picchetto dei Sudd Cobas davanti alla sede di Patrizia Pepe - Domani si terrà il tavolo istituzionale (il terzo) convocato dalla Provincia di Prato, al quale oltre ai committenti già presenti negli scorsi incontri dovrebbero presenziare anche i rappresentanti di ... Riporta firenzetoday.it
Docenti senza stipendio da mesi, lo sfogo: “È assurdo che chi lavora per lo Stato debba sopravvivere con prestiti o favori” - Sono moltissimi i supplenti brevi che dall’inizio dell’anno lavorano senza percepire, ancora, lo stipendio. Da tecnicadellascuola.it