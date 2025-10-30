Da due mesi senza stipendio Sinistra Italiana | Le aree interne non devono essere abbandonate

Anche Sinistra Italiana Federazione di Forlì esprime “solidarietà” ai lavoratori della Bipres di Rocca San Casciano- Portico di Romagna, che da due mesi ormai non percepiscono regolarmente lo stipendio. Mercoledì gli operai si sono ritrovati davanti ai cancelli dell’azienda per una manifestazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

